В Кирово-Чепецке вместо наплавного моста через Чепцу появится новый

Сейчас наплавной мост в Каринторф закрыт для движения транспорта из-за угрозы разрушения. Фото: kirovreg.ru

В Кирово-Чепецке построят новый мост через Чепцу вместо наплавного. Последний может разрушиться из-за низкого уровня воды в реке, сообщили в областном правительстве.

Сейчас уже разработана проектно-сметная документация на строительство новой переправы, одобренная госэкспертизой. Возведение начнется в 2022 году. Планируется, что объект не только свяжет Каринторф и Кирово-Чепецк, но и станет участком обхода Кирова с перспективой выезда на Слободской. Общая протяженность мостового перехода составит почти три километра, из них 318 метров - сама переправа. Дорога будет двухполосной, восьми метров в ширину. Стоимость проекта - 2,2 миллиарда рублей.

Напомним, на данный момент мост через Чепцу закрыт: с 20 июля движение транспорта по нему ограничили. Въезд перегородили бетонными плитами, поскольку при запрете кто-то все равно умудрился проехаться по переправе, и ее соединительные элементы повредились. Теперь сообщение между Каринторфом и Кирово-Чепецком осуществляется по узкоколейной железной дороге, действует пять рейсов в день.