Мост через Чепцу и тоннель под переездом в Нововятске начнут строить в 2023 году

Область также получит деньги на строительство и ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мост через Чепцу и тоннель под ж/д переездом в Нововятске построят на средства из федерального бюджета. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Проектно-сметная документация по тоннелю будет разрабатываться на областные средства. После получения федеральной субсидии начнется строительство - во второй половине 2023 года. Что касается моста через Чепцу, то документы по нему уже существуют. В начале следующего года власти проведут конкурс по поиску подрядчика и заключат контракт.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кировская области в ближайшие три года получит три миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в регионе. Подробнее - здесь.