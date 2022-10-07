Кировская область получит дополнительно три миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог

Кировская область получит дополнительные средства на ремонт дорог в течение трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три года Кировская область дополнительно получит из федерального бюджета три миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, подтверждены графики работы и финансирование других объектов. Так, в ближайшее время планируется начать разработку проектно-сметной документации на строительство тоннеля в Нововятском районе.

Кроме того, в начале 2023 года состоятся торги и заключение контракта на возведение моста через Чепцу. Контракт по строительству тоннеля планируют заключить во второй половине следующего года.

Напомним, что также из федерального бюджета на закупку оборудования для кировских парков направят 131 миллион рублей.