На закупку оборудования для кировских парков направят 131 миллион рублей

Средства на обновление кировских парков поступят из федерального бюджета. Фото: Антон МАМАЕВ

В текущем году на закупку оборудования в кировских парках направят 131 миллион рублей. Как уточнили в региональном правительстве, средства поступят из федерального бюджета.

Деньги направят на обновление трех парков: имени С.М. Кирова, Ю.А. Гагарина и Александровского сада. Так, планируется закупка малых архитектурных форм, спортивных, игровых и детских площадок, а также оборудование для зоны отдыха и прогулок.

По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, в 2023 году из федерального бюджета поступит еще 540 миллионов рублей на благоустройства парка имени Кирова. Напомним, что к 650-летию Кирова обновят фасад драмтеатра.