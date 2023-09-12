Бастрыкину доложили о проблемах кировских дольщиков

Руководитель кировского СУ СК России Андрей Виноградов выступил с докладом. Фото: Следком

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание по проблеме обманутых дольщиков.

В реестре проблемных домов остаются 900 объектов, обязательства не выполняют 300 недобросовестных застройщиков из разных регионов.

Руководитель СУ СК России по Кировской области Андрей Виноградов доложил о проблеме обманутых дольщиков в нашем регионе, выступили и следователи из других субъектов РФ. По нескольким случаям Бастрыкин назначил служебные проверки.

В целом всем регионам поручили активизировать следственную работу в сфере долевого строительства.

Напомним, власти Кировской области не раз говорили, что проблему обманутых дольщиков окончательно решат в нынешнем году: жилье либо компенсации должны получить люди, вложившиеся в возведение 20 объектов.