В Кировской области обманутые дольщики получат жилье или компенсации до конца 2023 года

Компенсации или жилье должны получить 860 дольщиков Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кировской области до конца текущего года обманутые дольщики получат жилье или компенсации. Об этом рассказал глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Сейчас в реестре находится 20 проблемных объектов и 860 дольщиков. До конца года три дома достроят в Кирове на улицах Горбуновой, 31, Современной, 13 и Орджоникидзе, 2б.

Еще по 17 объектам кировчанам выплатят компенсации за счет средств Фонда развития территорий. Речь идет о следующих домах: переулок Березниковский, 38 и 40; улица Мичуринская, 3; Ленина, 31; Пугачева, 29а и также 12 объектов блокированной застройки на улице Проезжей - «Новое Сергеево».

Напомним, что в Кирове отремонтируют обрушившийся потолок в квартире многодетной семьи.