В Кирове отремонтируют обрушившийся потолок в квартире многодетной семьи

Инцидент произошел в квартире дома №24 на улице Шорина. Фото: t.me/simakov43

Речь идет о квартире в доме №24 на улице Шорина. Инцидент произошел 11 июля. После происшествия семью переселили в гостиницу на несколько дней, а случившимся заинтересовалась Госжилинспекция.

Как сообщили в областном правительстве, проверка выяснила: дом не является аварийным, протечек нет, капремонт не проводился и запланирован на будущие годы. Однако УК не содержала здание надлежащим образом, что и привело к обрушению. Жильцы по этому поводу в ГЖИ также не обращались.

Управляющая организация после вмешательства провела замеры, определила материалы и намерена отремонтировать потолок в ближайшее время. 13 июля ведомство проведет инспекционный визит, по результатам которого к УК примут меры воздействия.