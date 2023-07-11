В квартире многодетной семьи из Кирова рухнул потолок

Семью временно отправят в муниципальную гостиницу, чтобы она успела решить вопрос с жильем. Фото: t.me/simakov43

Во вторник, 11 июля, в квартире семьи с 4 маленькими детьми в Кирове рухнул потолок.

Семья живет в доме на улице Шорина, 24. Здание не признано аварийным, недавно здесь ремонтировали крышу. Однако управляющая компания ООО «ЖКХ города Кирова» на контакт с жильцами не идет.

- Дополнительно ухудшает положение и то, что жильцы зарегистрированы по другому адресу, - поделился в своем телеграм-канале глава администрации Кирова Вячеслав Симаков. - Предоставить им маневренный фонд муниципалитет не имеет права. Я считаю непозволительным оставлять многодетную семью без крыши. Принял единственное правильное решение - переселить их на несколько дней в муниципальную гостиницу «Губернская», чтобы они могли решить вопрос с жильем в безопасности.

Симаков также попросил ГЖИ провести работу с УК.

Ранее получила развитие история, которой КП делилась еще в мае - о формальдегиде, которого оказалось слишком много в воздухе внутри жилого дома.