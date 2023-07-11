Реконструкция дома обернулась отравлениями: жилой дом в Кирове пропитан формальдегидом

Жильцы несколько месяцев делали замеры, чтобы подтвердить: в воздухе зашкаливают опасные вещества

В кировском Следкоме поделились подробностями по дому, где жильцы страдают от вредных веществ в воздухе.

По версии следствия, в 2018-2023 годах неустановленные лица, действуя группой по предварительному сговору, реконструировали жилой дом по улице Преображенской, нарушая при этом строительные нормы. При этом они осознавали неизбежность наступления тяжких последствий.

Работы не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В некоторых квартирах теперь концентрация формальдегида превышает ПДК. В крови троих жильцов тоже нашли формальдегид, и тоже с превышенными значениями.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - заключают в СУ СКР по Кировской области.