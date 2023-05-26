Травят третий год. История кировчан, страдающих от опасных химических паров в собственном доме

Для проверки воздуха жильцы пользуются и датчиками в квартирах, и помощью федеральных лабораторий

Сегодня «КП - Киров» рассказывает о «едкой» проблеме, от которой страдает целый многоквартирный дом. Причина - формальдегид, опасное канцерогенное вещество. Источник до сих пор не установлен.

ТЕРЯЮТ ВЕС И ХОДЯТ К ОНКОЛОГАМ

С виду никто бы и не подумал, что этот дом проблемный.

Здание в историческом центре Кирова. Новостройка. Дом многоквартирный, но всего в несколько этажей. Что могло пойти не так?

Первой проблемой стала перепродажа помещений. В 2020 году подвал, изначально спроектированный как подземная парковка, был продан, его занял арендатор - индивидуальный предприниматель. Этаж пришлось перепланировать.

Причем мнения владельцев квартир никто не спрашивал: ни паркинга, ни свободного доступа к коммуникациям в подвале у них никогда не было.

Жильцы подозревают, что в результате перепланировок могла быть изменена сама конструкция инженерных сетей дома. В частности, могла быть нарушена система вентиляционных каналов.

- Еще в 2020 году в доме начали замечать странные химические запахи, - говорит официальный представитель жильцов дома, юрист Екатерина Б. - Тогда же начали обращаться к специалистам. Химики выявили наличие формальдегида в воздухе. Я тоже, всякий раз оказываясь в подъезде, первым делом улавливаю неприятные химические запахи.

И все бы ничего, но у многих жильцов с тех пор отмечаются проблемы со здоровьем. Одни катастрофически теряют вес, другие встали на учет в онкологическом диспансере, у третьих обострились аллергии, у четвертых - приступы астмы.

- Естественно, люди винят во всем перестройку инженерных сетей, - отмечает юрист. - До 2020 года у жильцов не было таких проблем со здоровьем. Что характерно, формальдегид - опасное вещество с накопительным эффектом. Он пагубно влияет на все системы органов и накапливается в организме. Страдать могут дыхательные пути, зрение, кожа, центральная нервная система. Это канцероген.

Если бы жильцы не насторожились, почувствовав запахи, и не начали делать замеры - все это и не вскрылось бы.

ОТФУТБОЛИВАЮТ

В 2021 и 2022 годах жильцы обращались в Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области - серьезную аккредитованную лабораторию. И в том, и в другом случае в экспертном заключении указано: формальдегида в воздухе (и в жилых, и в нежилых помещениях) сверх условной нормы (предельно допустимой концентрации - ПДК).

Но это не помогло. Ни разу.

- Подозреваю, что жильцов все это время воспринимали как сутяжников, - говорит Екатерина. - Люди долго ходили по инстанциям с одной и той же фразой: «у нас формальдегид». На них смотрели как непонятно на кого и по кругу отвечали: «вам показалось». Один из ответов буквально таким и был - «В обычном доме не может быть источника формальдегида. Не выдумывайте. Наверное, просто с улицы надуло».

Позднее жильцы усилили «осаду» официальных ведомств. А вдобавок трое из них съездили в Пермь, в Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. В профильной лаборатории они сдали кровь на анализ. Концентрация формальдегида в крови во всех образцах превышает допустимую в 4-5 раз. Нюанс: все жильцы из разных квартир и даже с разных этажей. Это усиливает их подозрения: если источник опасных паров не в нежилых помещениях, то как эти вещества могут оказываться на всех этажах разом?

Формальдегида в крови жильцов гораздо больше условной нормы. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в Перми

- Претензии жильцов - это не голословные обвинения, - комментирует юрист. - Все они подкреплены замерами аккредитованных лабораторий. Я удивлена происходящим. Казалось бы, такая простая история, но достучаться ни до кого не получается.

Но даже выводы пермской экспертизы пока лишь усилили «доказательную базу». А результата не принесли.

БЕЗ ОТВЕТА

С ноября 2020 года жильцы успели обратиться во все возможные инстанции Кировской области:

- управление Роспотребнадзора;

- ГУ МЧС России;

- минздрав и правительство;

- администрацию Кирова;

- Госжилинспекцию и Ростехнадзор;

- приемную президента РФ;

- Следком, прокуратуру Первомайского района Кирова и прокуратуру Кировской области.

Но процессуальные проверки, начатые правоохранителями, ни к чему не привели.

- Несмотря на зафиксированные превышения ПДК и подтвержденные последствия воздействия формальдегида на здоровье людей, все ведомства и надзорные органы бездействуют, - сетует Екатерина. - Жильцы уже думают, что некто заинтересованный может оказывать влияние на эти процессы.

«КП» - Киров» обратилась в несколько ведомств за комментариями. В прокуратуре сообщили, что «по картотеке ничего подобного нет». В Госжилинспекции - что сейчас ждут ответов от профильных министерств, чтобы самим затем дать ответ жильцам. На этом все.

ВСЕ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА

Предание этой истории огласке - шаг, на который жильцы долго не могли решиться. Но эти люди каждый день рискуют заболеть тяжелыми заболеваниями, включая онкологические.

- Мы лишь хотим обратить внимание компетентных органов на проблему, - заключает Екатерина. - Возможно, на федеральном уровне. Потому что до местных контрольных органов достучаться не можем - не помогают ни обращения, ни разговоры при личном приеме. Все закрывают глаза, хотя проблема документально подтверждена. Конечная цель - ликвидировать источник формальдегида в доме. А для того, чтобы ликвидировать, его сначала нужно точно установить. Сами жильцы сделать этого не могут, ведь необходимые многочисленные замеры в динамике в нежилых помещениях они делать не в праве - там другие собственники.