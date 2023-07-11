Жильцы дома в Кирове страдают от выделений формальдегида

Для проверки воздуха жильцы пользуются и датчиками в квартирах, и помощью федеральных лабораторий

В Кирове прокуратура проверила, как соблюдаются законы, гарантирующие благоприятные условия жизни людей.

Речь идет о случае, с которым столкнулись жильцы дома по улице Преображенской. «Комсомолка» писала об этом весной: несколько лет назад новые арендаторы подвала перепланировали помещения. Возможно, при этом была нарушена часть инженерных сетей, включая вентиляцию.

Итого - во многих квартирах неприятные запахи. А проверки крови жильцов показали превышение допустимых концентраций формальдегида - опасного вещества с накопительным эффектом. Однако долгое время ни одна инстанция проблему не признавала.

Теперь же по материалам прокуратуры Первомайского района Кирова возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).