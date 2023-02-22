Три проблемных долгостроя в Кирове сдадут в 2023 году

В нынешнем году «закроют» 20 кировских долгостроев Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году в Кирове достроят три проблемных долевых объекта. Подробностями делится правительство Кировской области.

Здания на улице Горбуновой, 31 и улице Орджоникидзе, 26 достроят по следующему механизму: новый застройщик получит дополнительные земельные участки за завершение работ по долгостроям. Один конкурс уже объявлен, другой готовится. Сдадут и дом на улице Современной, 13. Причем силами действующего застройщика.

За счет средств фонда решат проблемы дольщиков еще 17 объектов (в переулке Березниковском, 38 и 40, на улицах Мичуринской, 3, Ленина, 31, Пугачева, 29, а также в слободе Новое Сергеево). Уже проведено совещание с банками, есть договоренность по выходу из ситуации.

В сумме к концу года «закроют» 20 долгостроев и помогут 886 дольщикам.

Ранее мы писали о пятилетнем плане строительства объектов в Кировской области.