На выполнение 5-летнего плана строительства в Кировской области потратят 468 млрд рублей

360 миллиардов потратят на строительство жилья.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кирове прошло заседание Общественной палаты, на которой обсуждали план пятилетнего строительства. Подробностями поделились в региональном правительстве.
Власти заявили, что на выполнение плана пятилетнего строительства планируется потратить 468 миллиардов рублей. 360 миллиардов из них уйдут на жилые объекты, около 100 миллиардов - на здания здравоохранения, образования, культуры, спорта. Некоторые проекты уже профинансированы, такие как:
- 4 поликлиники;
- 14 школ;
- 15 объектов культуры;
- 17 домов для переселения из аварийного жилья;
- 7 домов для обманутых дольщиков;
- 5 объектов инфраструктуры для жилищного строительства;
- 5 объектов водоснабжения;
- 4 объекта благоустройства территорий;
- 5 иных объектов.
В строительство вышеперечисленных объектов уже вложили 22 миллиарда рублей.