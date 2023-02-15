Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 9:41

На выполнение 5-летнего плана строительства в Кировской области потратят 468 млрд рублей

В реализацию программы уже вложили 22 млрд
Артем ЗАМЯТИН
360 миллиардов потратят на строительство жилья.

360 миллиардов потратят на строительство жилья.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове прошло заседание Общественной палаты, на которой обсуждали план пятилетнего строительства. Подробностями поделились в региональном правительстве.

Власти заявили, что на выполнение плана пятилетнего строительства планируется потратить 468 миллиардов рублей. 360 миллиардов из них уйдут на жилые объекты, около 100 миллиардов - на здания здравоохранения, образования, культуры, спорта. Некоторые проекты уже профинансированы, такие как:

- 4 поликлиники;

- 14 школ;

- 15 объектов культуры;

- 17 домов для переселения из аварийного жилья;

- 7 домов для обманутых дольщиков;

- 5 объектов инфраструктуры для жилищного строительства;

- 5 объектов водоснабжения;

- 4 объекта благоустройства территорий;

- 5 иных объектов.

В строительство вышеперечисленных объектов уже вложили 22 миллиарда рублей.