Бастрыкин поручил проверить закупки кировского минздрава для больных детей

Следователи проверят сообщения о закупке бесполезных спецсредств. Фото: vk.com/suskko

В Следственном комитете РФ следят за ситуацией с закупками для больных детей из Кировской области.

Ранее Народный фронт не раз поднимал вопрос о закупке небулайзеров - специальных средств, необходимых детям, больным муковисцидозом. Активисты подчеркивали: предметы, закупленные нашим минздравом, не слишком качественные: 70% лекарства из них уходят в воздух, а не в организм пациента. Однако чиновники заверяли, что все сделано по закону.

В апреле Народный фронт с Барановской и Продеусом побывал на встрече в минздраве. Но вопрос не решился, даже несмотря на усилия общественников и Первого канала.

В пятницу, 14 июля, стало известно, что по данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководству кировского СУ СК представить доклад о ходе проверки.