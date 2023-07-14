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НовостиОбщество14 июля 2023 10:20

Бастрыкин поручил проверить закупки кировского минздрава для больных детей

Доследственная проверка начата по статье о халатности
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Следователи проверят сообщения о закупке бесполезных спецсредств. Фото: vk.com/suskko

Следователи проверят сообщения о закупке бесполезных спецсредств. Фото: vk.com/suskko

В Следственном комитете РФ следят за ситуацией с закупками для больных детей из Кировской области.

Ранее Народный фронт не раз поднимал вопрос о закупке небулайзеров - специальных средств, необходимых детям, больным муковисцидозом. Активисты подчеркивали: предметы, закупленные нашим минздравом, не слишком качественные: 70% лекарства из них уходят в воздух, а не в организм пациента. Однако чиновники заверяли, что все сделано по закону.

В апреле Народный фронт с Барановской и Продеусом побывал на встрече в минздраве. Но вопрос не решился, даже несмотря на усилия общественников и Первого канала.

В пятницу, 14 июля, стало известно, что по данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководству кировского СУ СК представить доклад о ходе проверки.