Минздрав Кировской области: в будущем возможна закупка небулайзеров для пациентов с муковисцидозом под их индивидуальные особенности

Небулайзерами и расходниками для них Минздрав обеспечивает пациентов бесплатно. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области Минздрав и ОНФ никак не могут разрешить проблему с небулайзерами, которыми обеспечивают больных муковисцидозом. Одна сторона говорит, что все делается по закону. Вторая - что Минздрав якобы «экономит бюджет», закупая некачественное оборудование. Очередной «обмен мнениями» состоялся 24 апреля. Насколько эффективный - покажет время.

ЧТО ТАКОЕ МУКОВИСЦИДОЗ

Стоит уточнить, что муковисцидоз - это серьезное генетическое заболевание, сопровождающееся, в том числе, тяжелыми нарушениями функции дыхания. Патология не самая частая, в Кировской области от нее страдают порядка 40 человек. Основная мера поддержки для них - небулайзерная терапия. Ингалятор позволяет разжижать мокроту и освобождать от нее легкие, а также доставлять в них лекарства.

Добавим также, что на федеральном уровне небулайзеры не включены в перечень технических средств для пациентов с инвалидностью, а стоят они немалых денег. В России всего три региона, где больных обеспечивают этим оборудованием. Кировская область - один из них. Около двух лет назад в законодательство внесли изменения, позволяющие закупать ингаляторы за счет бюджета субъекта РФ.

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?

Несмотря на существование меры поддержки, Народный фронт уверен, что региональный Минздрав просто наживается на пациентах. В 2022 году активисты провели расследование и пришли к выводу: ведомство закупило самые дешевые устройства, которые требуют частой смены расходников. А за них платить придется уже самой семье больного.

- С учетом, что ингалятор выдан на пять лет, каждая семья за этот период переплатит за расходники примерно на 110 тыс. рублей больше, нежели при покупке Минздравом действительно подходящего прибора. Что еще хуже - потери лекарства в этом приборе достигают 70%, - рассказали активисты.

По их подсчетам, за пять лет областной бюджет якобы сэкономит порядка 372 тысяч рублей на закупке небулайзеров. Сами же пациенты за тот же срок переплатят около 4,7 миллиона рублей.

Активисты заявили, что «неофициально контролирующие органы на стороне пациентов, но формально - ссылаются на законодательство о закупках». В пример они приводят Москву, где Минздрав собрал за одним столом и медиков, и пациентов. Результат - законная закупка небулайзеров, подходящих под клинические рекомендации и обеспечивающих эффективное лечение.

В ПЕРСПЕКТИВЕ - ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН

Минздрав уверяет, что и небулайзеры, и расходники для них (фильтры, маски и канюли) выдаются пациентам абсолютно бесплатно по заявлению. Все закупки проводятся в соответствии с действующим законодательством. А оно гласит, что правительство не может приобретать небулайзеры конкретного наименования, а только по техзаданию, «чтобы исключить коррупционную составляющую и лоббирование интересов конкретных фармкомпаний и производителей медицинских изделий».

Однако с таким решением согласны не все пациенты, и это и стало темой очередной встречи Минздрава и общественников. Участие в ней также приняли корреспонденты федерального канала и главный внештатный иммунолог-аллерголог министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус. В целом итог вполне можно назвать удовлетворительным.

- Федеральный эксперт согласился с позицией Минздрава Кировской области, отметил необходимость внесения изменения в федеральное законодательство и выразил готовность выступить с инициативой о внесении соответствующих поправок. Это в перспективе позволит закупать небулайзеры, учитывая индивидуальные особенности конкретного пациента, - сообщили в областном Минздраве.

Таким образом, общественникам все же удалось хотя бы частично добиться своих целей: как минимум, у пациентов появилась надежда. Однако сколько времени займет рассмотрение вопроса - пока неизвестно. Сами активисты итоги встречи пока никак не комментировали.