В Кировской области больных муковисцидозом обеспечат ингаляторами

Заболевание сопровождается тяжелыми нарушениями функции дыхания. Фото: pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания Кировской области поддержали законопроект об обеспечение ингаляторами и расходными материалами больных муковисцидозом за счет средств областного бюджета.

Автор инициативы депутат Ольга Сыкчина пояснила, что на данный момент в Кировской области проживают 40 человек, которые страдают редким генетическим заболеванием. И если средства на лекарства больные получают из федерального бюджета, то ингаляторы и расходные материалы к ним приходится покупать самостоятельно.

- В 2021 году, когда будут приобретаться и небулайзеры, и расходные материалы к ним, понадобится 338 тысяч рублей. В последующие четыре года сумма уменьшится до 106 тысяч рублей, - отметила Ольга Сыкчина.

СПРАВКА «КП»

Муковисцидоз - это наследственное заболевание, которое приводит к нарушению функции желез внешней секреции. Несмотря на то, что в болезнь вовлекается весь организм, в большей степени у пациентов страдают органы дыхания и поджелудочная железа.