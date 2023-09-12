С начала года на дорогах Кировской области установили более 1700 дорожных знаков

Некоторые знаки устанавливали впервые, в каких-то местах заменяли старые на новые. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В текущем году в Кировской области установили почти две тысячи дорожных знаков. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия проводились с целью снижения аварийности на дорогах. Специалисты устанавливали новые знаки и заменяли старые. Общее количество установленных объектов превысило 1700.

Кроме того, в рамках того же комплекса мероприятий по снижению количества аварий, более 30 участков региональных автодорог оборудовали шумовыми полосами. Рабочие также нанесли более 1830 км разметки.

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