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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:40

В Кирове приводят в порядок газоны

Рабочие срезают грунт, чтобы земля не попадала на дорогу во время дождей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы идут в первую очередь на проблемных участках. Фото: киров.рф

Работы идут в первую очередь на проблемных участках. Фото: киров.рф

Мероприятия проводятся из-за того, что на некоторых участках газоны расположены выше бордюров, и во время непогоды песок и земля оказываются на проезжей части. Такие работы сейчас ведут на улицах Свободы, Блюхера, Красноармейской, Воровского. На улице Ленина они уже окончены.

В ГДМС пояснили, что грунт на газонных частях срезают до отметки минус 15 сантиметров от бортового камня, после чего добавляется еще 10 сантиметров плодородной почвы. Тем самым рабочие выводят линии зон на один уровень. Посев травы будет проводиться следующей весной.

Как сообщили в горадминистрации, в первую очередь приводятся в порядок проблемные участки в центре Кирова. Половину объемов, предусмотренных контрактов, планируется сделать в текущем году.