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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 9:20

В Кирове на Московской столкнулись три машины: есть пострадавшие

В Кирове 19-летний парень пострадал в тройном ДТП
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла вечером понедельника на Московской. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла вечером понедельника на Московской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове столкнулись три легковушки. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 11 сентября в 19.05. У дома №135а по улице Московской столкнулись сразу три автомобиля - «Ауди», «Лада Калина и «Мерседес». Причин происшествия, даже предварительных, ведомство не сообщает. В результате ДТП пострадал только один человек, 19-летний водитель «Ауди».

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре аварии, в которых получили травмы четыре человека. Погибших нет.

Это не единственное тройное ДТП, произошедшее за последние несколько дней. Так, 8 сентября в Оричевском районе столкнулись два большегруза и «буханка», а 9 сентября в Кирове на Производственной произошла авария с тремя иномарками.