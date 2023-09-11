В Оричевском районе столкнулись два грузовика и УАЗ: есть пострадавшие

В результате аварии пострадали два человека. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области столкнулись два большегруза и «буханка». Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 8 сентября в 11.50 в Оричевском районе. На 52 км автодороги «Киров - Советск - Яранск» столкнулись два «Исузу» и УАЗик. В результате аварии пострадали два человека - 61-летний водитель «буханки» и его 68-летняя пассажирка. К счастью, погибших не оказалось. Ведомство не сообщает, насколько тяжелы травмы пострадавших.

Всего за три дня на дорогах Кировской области произошло 11 аварий, в которых пострадали 15 человек. Погибших нет.

Добавим также, что это не единственное тройное ДТП за выходные. Ранее мы сообщали о массовом ДТП на Производственной.