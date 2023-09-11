В Кирове на Производственной столкнулись три машины: пострадали четыре человека

Авария произошла вечером субботы. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове столкнулись сразу три легковушки. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 9 сентября в 19.50. У дома №8 по улице Производственной столкнулись «Шевроле Круз», «Митсубиси» и «Рено Логан». В результате аварии четыре человека получили травмы, насколько серьезные - не сообщается. К счастью, обошлось без погибших.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 11 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Погибших нет.