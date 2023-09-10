В 5 раз больше ДТП с детьми-мотоциклистами стало в Кировской области. Есть погибший

Одному из водителей было всего 8 лет. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Госавтоинспекция Кировской области приводит тревожную статистику: резко выросло число происшествий с несовершеннолетними мотоциклистами.

«Комсомолка» делится подробностями.

ПРИМЕР ЗА ПРИМЕРОМ

Аварии с мототехникой - не редкость для нашего региона: счет, увы, идет на десятки.

Даже в «подкатегории» с несовершеннолетними водителями таких аварий случается немало.

В 2022 году ДТП с детьми-мотоциклистами было всего 3 на всю Кировскую область. А с начала 2023 года таких аварий уже 16. Рост - в 5 с лишним раз.

В нынешнем году в таких ДТП один подросток погиб, еще 16 получили травмы. Вот лишь несколько примеров.

13 июля в Сунском районе 14-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем. Юноша скончался.

25 июля в Нолинском районе столкнулись два мотоцикла. За рулем и того, и другого сидели подростки без водительских прав. Оба были травмированы.

25 августа в селе Верховино (Юрьянский район) 8-летний мальчик как-то сел за руль питбайка, не справился с управлением, врезался в столб. Естественно, получил травмы (к сожалению).

1 сентября в Кильмезском районе столкнулись мотоцикл и авто. Травмы получили 15-летний водитель мотоцикла и его 11-летний пассажир.

ПОНИМАЙТЕ САМИ И ОБЪЯСНЯЙТЕ ДЕТЯМ

Автоинспекторы подчеркивают: юные водители просто не задумываются о своей безопасности. И родители о безопасности своих детей тоже не думают. Хотя стоило бы: каждому нужны и водительские права, и навыки (опыт) управления транспортными средствами.

- Напоминаем взрослым о важности контроля над их детьми, - отмечают в Госавтоинспекции. - Родителям должно исключить доступ несовершеннолетних к ключам от автомобилей и мотоциклов, ни в коем случае не допускать их до скутеров и мопедов без соответствующих на то прав.

Просто понимайте сами и объясняйте детям, к каким последствиям могут привести такие поездки. Конкретные примеры в этом тексте мы уже привели.

КСТАТИ

Общая статистика аварийности по региону тоже безрадостная: за январь - август на дорогах в Кирове и области погибли 87 человек. По-прежнему немало случаев пьяной езды, вылетов на встречку и прочих нарушений правил движения.