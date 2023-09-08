Снова по встречке. Уже 87 кировчан с начала года погибли на дорогах

В Кирове и еще в 12 районах и округах - минимум по 3 погибших. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Госавтоинспекция Кировской области опубликовала статистику аварийности по итогам 8 месяцев 2023 года (за январь - август). «Комсомолка» делится самыми важными цифрами и деталями.

МЕНЬШЕ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Итак, с начала года на дорогах в Кирове и области сложилась такая ситуация:

- 970 тысяч нарушений правил дорожного движения совершили водители;

- 900 тысяч протоколов выписали за превышение скорости автолюбителями;

- 8 500 административных дел - за выезд на встречку;

- 2 599 человек сели за руль, будучи под градусом (либо отказались от медицинского освидетельствования);

- 1 326 кировчан получили травмы на дорогах. Пострадавших стало на 4,2% больше, чем в январе-августе 2022 года;

- 87 человек погибли. Смертей стало на 16,3% меньше, чем за такой же период 2022 года;

- конкретно в Кирове - 13 погибших и 701 пострадавший;

- 4 погибших - дети. Среди пострадавших их 190 человек.

СТАТИСТИКА ПО РАЙОНАМ

Самая неоднозначная обстановка в следующих районах и округах: в Кирово-Чепецком, Котельничском, Свечинском, Шабалинском, Лузском, Мурашинском, Омутнинском, Слободском, Советском, Пижанском, Юрьянском, Яранском. Здесь зафиксировано как минимум 3 смерти на дорогах за 8 месяцев 2023 года.

«Чистыми» в этом отношении (вообще без гибели граждан в авариях) остаются следующие районы и округа: Вятскополянский, Фаленский, Кильмезский, Немский, Даровской, Богородский, Унинский, Подосиновский, Опаринский, Лебяжский, Кикнурский, Санчурский и Тужинский.

КАК ИМЕННО ТРАВМИРУЮТСЯ И ГИБНУТ ЛЮДИ

Самым распространенным ДТП остается столкновение машин.

Самая частая причина таких аварий - выезд на встречку, что прямо нарушает правила дорожного движения. Статистика такова: 30 кировчан погибли и 159 были травмированы именно в ДТП указанного типа.

116 аварий спровоцировали пьяные водители. Таких ДТП стало на 15,9% меньше, чем в январе-августе 2022 года.

Каждое четвертое ДТП сейчас - с пешеходом. 17 «гуляющих» погибли, 260 были травмированы.

Нарушения продолжают выявлять фото- и видеокомплексы фиксации: 92% таких случаев зафиксированы именно дорожными камерами.