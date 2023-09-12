Спиртное, гонки по встречке и стрельба по колесам: как задержали «гонщика»

Табельное достали не сразу - сначала пытались договориться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 9 сентября, в полицию обратился чепчанин: вечером он припарковал свою «Ниву» во дворе, а утром ее на месте не оказалось.

Авто объявили в розыск. Машину заметили на одной из улиц города уже через пару часов. Водитель не остановился, несмотря на требования экипажа ДПС. И попытался скрыться.

Парень набрал скорость и начал «гонку» - выезжал на встречку, проезжал перекрестки на красный свет, не реагировал на обращения инспекторов. Те в итоге выстрелили по колесам - только после этого «Нива» остановилась.

За рулем был 20-летний парень, лишенный прав за пьяную езду. И в этот раз проверка показала наличие алкоголя в крови.

Инспекторы завели на него 8 административных протоколов и уголовное дело. Может прибавиться еще одно, - сообщают в УМВД России по Кировской области.