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НовостиПроисшествия15 мая 2023 15:37

Инспекторам пришлось стрелять по колесам «Рено», чтобы остановить пьяного бесправника

В Кировской области бесправника на «Рено» остановили стрельбой по колесам
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сначала автоинспекторы включили громкоговоритель и сделали предупредительный выстрел в воздух. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сначала автоинспекторы включили громкоговоритель и сделали предупредительный выстрел в воздух. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В субботу, 13 мая, в Сунском районе Кировской области задержали водителя.

Днем автоинспекторы обратили внимание на «Рено Сандеро»: водитель ехал на 97-м километре дороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны», нарушая правила движения. На требования остановиться мужчина не реагировал, поэтому началось преследование.

Водитель пытался оторваться и прибавил скорость. В УГИБДД УМВД России по Кировской области отмечают, что мужчина создавал угрозу жизни и здоровью других водителей. Инспекторы включили громкоговоритель, но тоже безуспешно. Предупредили, что будут стрелять, но и после выстрела в воздух водитель не остановился. Пришлось стрелять по колесам.

За рулем иномарки оказался 48-летний местный житель, лишенный водительских прав. Проверка показала, что мужчина был нетрезвым. На него завели два административных протокола, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первое подобное происшествие: в апреле при тех же обстоятельствах останавливали ВАЗ в Оричах.