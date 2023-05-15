Инспекторам пришлось стрелять по колесам «Рено», чтобы остановить пьяного бесправника

Сначала автоинспекторы включили громкоговоритель и сделали предупредительный выстрел в воздух. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В субботу, 13 мая, в Сунском районе Кировской области задержали водителя.

Днем автоинспекторы обратили внимание на «Рено Сандеро»: водитель ехал на 97-м километре дороги «Киров - Малмыж - Вятские Поляны», нарушая правила движения. На требования остановиться мужчина не реагировал, поэтому началось преследование.

Водитель пытался оторваться и прибавил скорость. В УГИБДД УМВД России по Кировской области отмечают, что мужчина создавал угрозу жизни и здоровью других водителей. Инспекторы включили громкоговоритель, но тоже безуспешно. Предупредили, что будут стрелять, но и после выстрела в воздух водитель не остановился. Пришлось стрелять по колесам.

За рулем иномарки оказался 48-летний местный житель, лишенный водительских прав. Проверка показала, что мужчина был нетрезвым. На него завели два административных протокола, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первое подобное происшествие: в апреле при тех же обстоятельствах останавливали ВАЗ в Оричах.