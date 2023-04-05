В Кировской области инспекторам пришлось стрелять по колесам ВАЗа

Предупредительный выстрел водитель также проигнорировал Фото: Олег ЗОЛОТО

Вчера, 4 апреля, около 16 часов в Оричах автоинспекторы заметили «четырнадцатую», которая двигалась с нарушением правил. На улице Колхозной сотрудники ДПС потребовали остановить машину, но водитель не реагировал.

Началась погоня. Инспекторы еще несколько раз обратились к водителю через громкоговоритель, но безрезультатно. Когда авто выехало за пределы Оричей и поблизости не оказалось людей, полицейские применили огнестрельное оружие. Однако и после предупредительного выстрела водитель не остановился. Пришлось стрелять по колесам.

- Нарушитель задержан, - комментируют в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Пострадавших нет. За рулем автомобиля находился 35-летний житель Оричевского района. Он отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На нарушителя составили административные протоколы по 4 статьям КоАП. Возможно, будет заведено и уголовное дело.

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