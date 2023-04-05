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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 8:46

На кировчанина завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими

В аварии, случившейся 4 апреля, пострадали пять человек, включая 11-летнюю девочку
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Начато расследование, назначены экспертизы. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Начато расследование, назначены экспертизы. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Вчера, 4 апреля, около 20.10 часов в Кирове, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса, столкнулись «десятка» и «Фольксваген Поло». Два пассажира ВАЗа - 51-летний и 40-летний мужчины - погибли. Еще пять человек, включая 11-летнюю девочку, получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области, на 33-летнего водителя ВАЗа возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Начато расследование, назначены экспертизы, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Дело заведено следователем отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Кировской области.

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