В Кирове в ДТП погибли два человека и пострадали пятеро

Авария случилась на перекрестке Октябрьского проспекта и Карла Маркса. Фото: ГИБДД Кировской области
В Кирове два человека погибли в аварии. Информацию сообщает областное УМВД.
ДТП произошло сегодня, 4 апреля, около 20.10. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса столкнулись ВАЗ-2110 и «Фольксваген Поло». В результате погибли два человека. Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести. Потребовалась ли кому-либо госпитализация, не сообщается.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия происшествия, - добавили в ведомстве.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.
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