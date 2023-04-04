В Кирове в ДТП погибли два человека и пострадали пятеро

Авария случилась на перекрестке Октябрьского проспекта и Карла Маркса. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове два человека погибли в аварии. Информацию сообщает областное УМВД.

ДТП произошло сегодня, 4 апреля, около 20.10. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса столкнулись ВАЗ-2110 и «Фольксваген Поло». В результате погибли два человека. Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести. Потребовалась ли кому-либо госпитализация, не сообщается.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия происшествия, - добавили в ведомстве.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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