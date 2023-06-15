Кировские полицейские стреляли по колесам, чтобы остановить машину с бесправником из Перми

Патрульному даже пришлось уворачиваться от падающего столба. Фото: МВД

Ночью в четверг, 15 июня, в Кирове произошла погоня со стрельбой.

Около 3 часов 50 минут в полицию сообщили об угоне машины «Лада Гранта». Патруль ДПС нашел авто на улице Щорса. Водитель игнорировал требования остановиться, выехал на встречку на высокой скорости и проезжал перекрестки на «красный».

Патрульным пришлось стрелять по колесам. В итоге машина съехала с дороги и врезалась в фонарный столб. Одному из полицейских пришлось уворачиваться от падающего столба.

За рулем оказался 19-летний бесправник из Пермского края. У парня были признаки опьянения. К тому же, он уже был в федеральном розыске за угон еще одного авто. Возбуждено уголовное дело, готовятся и административные протоколы.

Весной в нашем регионе уже случались два похожих ЧП.