В Кировской области за три дня поймали более 30 пьяных водителей

За три дня автоинспекторы задержали несколько десятков пьяных водителей и бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

С 8 по 10 сентября на дорогах Кировской области произошло 11 аварий, в которых пострадали 15 человек. Шесть ДТП произошли в Кирове, в них получили травмы девять жителей региона.

В минувшие выходные дни также прошли традиционные «сплошные проверки». В ходе мероприятий автоинспекторы задержали 33 водителей - пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Им также попались 19 водителей-бесправников.

Кировчанам напоминают: пьяное вождение наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. В случае повторного нарушения грозит уже уголовная ответственность.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове могут ограничить движение транспорта из-за учений.