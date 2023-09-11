В Кирове из-за учений могут ограничить движение транспорта

Основные мероприятия пройдут на улицах Потребкооперации и Дзержинского. Фото: киров.рф

В Кирове в течение нескольких дней пройдут командно-штабные учения по ликвидации аварий природного и техногенного характера. В планах также проверка объектов гражданской обороны. Об этом сообщили в горадминистрации.

Мероприятия состоятся с 12 по 14 сентября. Для участия привлечены различные ведомства - областное ГУ МЧС, Минздрав, дорожные службы и другие. Основная часть учений пройдет 13 сентября на улицах Потребкооперации и Дзержинского (в районе поворота на деревню Хабаровы).

Кировчан предупреждают: в местах проведения мероприятий возможно ограничение движения транспорта и передвижение спецтехники. Жителей просят отнестись с пониманием.