Стало известно, о чем говорили Минниханов и Соколов

Главы регионов встретились на российско-китайском форуме. Фото: kirovreg.ru

Предприятия Кировской области дают Татарстану лес, каустическую соду, кабели, бетон, еду, обувь и спецодежду. Татарстан же поставляет нам грузовые авто, шины, нефтепродукты, удобрения, стекло, синтетические каучуки и другие товары.

Межрегиональный товарооборот Кирова и Казани составляет 6 миллиардов рублей, - пишет tatarstan.ru.

Многие татарстанские предприятия выходят на кооперацию с производителями Вятки. Соседи также готовы делиться с нашим регионом опытом в строительстве и привлечении инвестиций. Точки партнерского развития двух регионов - туризм, молодежная политика, социальные проекты.

Встреча глав регионов - Александра Соколова и Рустама Минниханова - состоялась на российско-китайском форуме в Татарстане. Ранее здесь же кировские чиновники провели переговоры с руководством одного из регионов КНР.