Соколов и Минниханов отметили Сабантуй

Национальный праздник прошел в Малмыже. Фото: правительство Кировской области

В селе Калинино Малмыжского района празднуют Сабантуй - «праздник плуга». К мероприятиям присоединились глава Кировской области Александр Соколов и раис Татарстана Рустам Минниханов. В программе праздника работа торговых рядов, скачки, национальная борьба «Корэш», конкурсы и игры.

Вместе с тем чиновники подписали план совместных мероприятий 2023-2027 в торговле, экономике, науке и культуре. Соглашение о сотрудничестве между регионами действует с 2020 года. В ближайшие несколько лет Киров и Казань будут устраивать совместные бизнес-миссии, меняться опытом создания особых экономических зон, расширять поставки сельхозпродукции. Татарстан готов помочь нашему региону в создании IT-кластера, сети заправок, маркетингового центра.

Главы регионов также договорились, что Всероссийский сельский Сабантуй-2025 также пройдет в Малмыжском районе.