На субсидирование перелетов Киров - Казань из областного бюджета выделили 7,9 миллиона рублей

Авиаперелеты планируется начать с 1 июля. Фото: Александр ГЛУЗ

Из областного бюджета выделят почти восемь миллионов рублей на субсидирование полетов между Кировом и Казанью. Соответствующие поправки приняли на заседании Заксобрания, которое состоялось сегодня, 29 июня.

Прямое авиасообщение между городами планируется запустить в ближайшее время. Как мы сообщали ранее, рейс намеревались запустить с 1 июля. Заниматься перевозкой пассажиров будет компания «ЮВТ Аэро», перелеты будут выполняться несколько раз в неделю.

- Это большой прорыв, потому что действительно очень много людей ездят в Казань не только для того, чтобы путешествовать, но и просто по рабочим, семейным вопросам - мы близкие соседи, - прокомментировал губернатор Кировской области Александр Соколов.