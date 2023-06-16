С 1 июля из Кирова до Казани запустят прямой авиарейс

Субсидировать перелеты будут оба региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 июля кировчане смогут улететь в Казань прямым рейсом. Об этом сообщили в областном правительстве.

По словам губернатора Александра Соколова, планируется запуск нескольких рейсов в неделю. Выполнять их будет авиакомпания «ЮВТ Аэро». Субсидирование перелетов возложено на оба региона - на Кировскую область и Республику Татарстан.

- Это большой прорыв, потому что действительно очень много людей ездят в Казань не только для того, чтобы путешествовать, но и просто по рабочим, семейным вопросам - мы близкие соседи, - добавил глава региона.

Напомним, сейчас аэропорт «Победилово» обслуживает региональные рейсы по России. Кировчане могут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар. Для них работают авиакомпании «Победа», «Северный ветер» и «Руслайн».