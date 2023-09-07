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НовостиЭкономика7 сентября 2023 14:31

Соколов зовет китайский бизнес на деловую программу к 650-летию Кирова

Запланирован и обмен культурными визитами
Петр МАКСИМОВ
Встреча прошла в рамках российско-китайского форума. Фото: kirovreg.ru

Встреча прошла в рамках российско-китайского форума. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 7 сентября, в Татарстане проходит совместный российско-китайский форум. Руководство Кировской области встретилось с зампредом правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Говорили о поставках вятского леса и металла в Китай, а также о возможных совместных производствах.

В итоге решили обменяться бизнес-миссиями в следующем году, также состоятся культурные визиты. Китайскую делегацию пригласили на деловую программу, которая будет приурочена к юбилею города Кирова, - рассказал губернатор Соколов.

Китайские делегации от бизнеса, к слову, бывали у нас уже не раз.