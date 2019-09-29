2019-09-29T18:23:55+03:00
Общество

Делегация из Китая посетила Киров, чтобы обсудить бизнес

Мероприятие прошло на площадке Вятской ТПП
Евгений ДЕМИХОВ
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Деловое сотрудничество выгодно для обеих сторон. Фото: pixabay.comДеловое сотрудничество выгодно для обеих сторон. Фото: pixabay.com
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В областном центре прошел круглый стол по вопросам развития бизнеса между предпринимателями из Китайской Народной Республики и Кировской области. Мероприятие состоялось на площадке Вятской торгово-промышленной палаты.

Со стороны нашего региона в диалоге участвовали заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Лариса Агалакова, директор областного Центра поддержки экспорта Мария Зеленцова. Кроме того, на мероприятии побывали бизнесмены, развивающие свое дело в сферах деревообработки и производства пищевой продукции. В состав Китайской делегации вошли представители фонда международных исследований, а также организаций, которые осуществляют оптовую доставку продукции всех видов в КНР.

- Сотрудничество между Кировской областью и Китайской Народной Республикой имеет уже определенную историю и продолжает развиваться, - отметила Лариса Агалакова на встрече. - Китай является не только одним из крупнейших, но и надежных торговых партнеров области. Уверена, что встреча с кировскими предпринимателями послужит установлению новых и укреплению уже существующих деловых контактов.

Слова о развитии надежных отношений подкрепляются цифрами. Внешнеторговый оборот нашего региона с КНР в минувшем году составил порядка 102,7 миллионов долларов США. Это - 8,4% от общего товарооборота области.

По окончании официальной части встречи была проведена биржа деловых контактов. Бизнесмены получили возможность проработать вопросы международного сотрудничества.

Напомним, что Кировская область участвует в проекте «Волга-Янцзы». Он реализуется на территории всего ПФО. Реализация этого проекта курируется полпредом президента РФ Игорем Комаровым. Благодаря взаимодействию между предпринимателями со стороны ПФО и Китая появились соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, а также гуманитарном сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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