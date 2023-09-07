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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:44

Грунт для площадки под школу в Шевелях везут со всех стройплощадок города

А в новом корпусе 53-й школы начали отделку
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Чиновники рассказали, как идут работы. Фото: киров.рф

Чиновники рассказали, как идут работы. Фото: киров.рф

В Кирове достраивают новый корпус 53-й школы: здесь будут учебные классы, актовый и спортивный залы, отдельный пищеблок.

Сам корпус отстроен, готовы фасад и коммуникации. Сейчас идут внутренние отделочные работы. Пристрой должны сдать в декабре 2023 года, - напоминают в городской администрации. По идее, следующий учебный год школьники смогут начать уже в новом здании.

Что касается площадки под школу в Шевелях, тут пока лишь очистили землю от зарослей и подвели сети. Подрядчику сейчас нужно выровнять рельеф, на что требуется до 25 тысяч кубометров грунта. Так что землю свозят практически со всех городских строительных площадок.

Школа будет рассчитана на 1 600 мест, здесь также будут бассейн и физкультурный комплекс.