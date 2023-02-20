Новый корпус 53-й школы Кирова строят по графику

Первый этаж нового корпуса школы достроят в ближайшие недели. Фото: киров.рф

Сегодня депутаты Кировской городской Думы проверили ход строительства трех школ: в Зубаревском лесу, в Долгушине и на улице Шинников, 33а.

Школа в Зубаревском лесу (на улице Воровского) рассчитана на 1 500 мест. Подрядчик заверяет, что срок завершения работ не меняется - к 27 июля 2023 года. Сейчас бригады приступили к перекрытию второго этажа третьего блока. Сетевики уже взялись за дренаж, параллельно будут делать водопровод и канализацию. Строительство нужно ускорить, поэтому бригад становится больше, работают без выходных.

Зампред городской Думы Лариса Копысова отмечает, что успеть стройку в срок будет сложно, если темпы работ не увеличатся. Та же проблема в Долгушине: сейчас здесь лишь завершают кладку кирпичных стен второго этажа.

- Депутаты совместно с представителями администрации Кирова продолжат выезды на объекты каждые две недели, - говорит Лариса Анатольевна. - Вопросов к подрядчикам немало, но результаты рейдов заметны. В следующий раз проверим, как будут исполнены обещания по увеличению штата рабочих.

А вот второй корпус школы № 53 (на улице Шинников, 33а), вероятно, сдадут в срок. Первый этаж достроят в ближайшие недели, а вскоре завезут еще один башенный кран для ускорения работ. Крайняя дата сдачи - декабрь текущего года.