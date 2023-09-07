В Чистых прудах появилась новая площадка для отдыха и занятий спортом

На площадке установили уличные тренажеры и обустроили зону отдыха. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, проект стал победителем конкурса «Город добрых соседей». На создание новой зоны выделили грант в размере 650 тысяч рублей. Общая сумма, затраченная на работы, составила чуть менее миллиона рублей.

На эти средства установили уличные тренажеры, комплекс для занятий воркаутом, благоустроили зону отдыха с качелями и скамейкой. В будущем на площадке планируется проводить соревнования по воркауту и зарядку для желающих. Жители микрорайона также смогут подготовиться к сдаче норм ГТО путем тренировок.

Добавим также, что всего по итогам конкурса «Город добрых соседей» до конца года реализуют 120 проектов. На эти цели выделено 50 миллионов рублей.