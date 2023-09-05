Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 14:38

Мэрия хочет взять «Уткин парк» на баланс из-за жалоб кировчан на его состояние

Частной фирме, ответственной за него, предлагают оставить хотя бы участок поменьше
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
А на 16-е число планируют субботник. Фото: киров.рф

А на 16-е число планируют субботник. Фото: киров.рф

На субботу, 16 сентября, в «Уткин парке» запланирован субботник: к уборке приглашают всех желающих.

Кировчане жаловались на состояние этой зоны отдыха. В мэрии оправдываются: землепользователь - компания «Вектор» - сам взялся привести в порядок это место. На сегодня «Вектор» не полностью выполняет обязанности по уборке парка.

Чиновники из администрации решают вопрос о включении хотя бы части «Уткин парка» в список озелененных территорий, чтобы взять ее на баланс и включить в план содержания по муниципальному контракту.

Но сначала «Вектор» приглашают на встречу в мэрию: хотят «разобраться в ситуации».