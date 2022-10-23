В Кирове в «Уткин парке» построили мост

Мостик соединяет центральные дорожки в парке. Фото: vk.com/utkinpark43

В Кирове продолжают благоустраивать «Уткин Парк» на берегу Люльченки. На днях активисты закончили сооружение моста, соединяющего центральные дорожки. Об этом они сообщили в группе «Общественный проект УткинПарк».

Кроме того, силами активистов в парке установят 10 фонарей. По словам общественников, подрядчику переданы 170 тысяч рублей на изготовление светильников «под ключ».

- В данный момент организовываются специалисты и техника, для рытья траншеи под, кабель линию, для дальнейшего монтажа и подключения фонарей. Нам очень важно успеть все до зимы, чтобы уже зимой вы смогли гулять по освещенному парку и отдыхать на скамейках, - делятся участники инициативной группы.

Если вы хотите помочь общественникам в реализации проектов, вся информация находится в паблике, посвященному «Уткин парку».

Напомним, ранее мы сообщали, что активисты собираются обустроить в сквере амфитеатр. Подробнее об этом - здесь.