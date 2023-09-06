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НовостиОбщество6 сентября 2023 8:57

В Музыкальном сквере на Спасской установили сцену и скамейки

Площадку планируют использовать для проведения фестивалей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В ближайшее время в сквере планируется официальное открытие сцены. Фото: киров.рф

В ближайшее время в сквере планируется официальное открытие сцены. Фото: киров.рф

В Музыкальном сквере в Кирове установили сцену и скамейки. Об этом сообщили в городской администрации 6 сентября.

Площадку на пересечении улиц Спасской и Дерендяева в будущем планируют использовать для проведения фестивалей и мероприятий. В том числе, во время празднования юбилея областного центра. Территорию благоустроили в рамках конкурса «Город добрых соседей».

Напомним, что участок земли у администрации Кирова по улице Воровского озеленят. Специалисты планируют высадить клены и яблони на месте срубленных лип.