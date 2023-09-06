Вместо асфальта и плитки у мэрии Кирова будет зеленая зона

Если планы не изменились, то здесь будут яблони и клены. Фото: t.me/green_vyatka

Участок земли у администрации Кирова (по улице Воровского) озеленят.

Работы уже начались: во вторник, 5 сентября, подрядчик взялся за демонтаж асфальта и плитки.

- Очертания озелененной территории можно увидеть уже сейчас, - пишут в городском отделе зеленого строительства.

Непосредственно за озеленение возьмутся, когда здесь будут установлены бортовые камни.

Ранее именно на этом месте срубили семь лип. Деревья иссушились по неясным причинам: не из-за проблем с почвой или постоянного применения реагентов против гололеда зимой.

В отделе также сообщали, что здесь должны появиться яблони и клены.