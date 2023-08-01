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НовостиОбщество1 августа 2023 13:11

Семь сухих лип у администрации Кирова снесут, а пни - выкорчуют

На их месте должны появиться клены и яблони
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Липы сохнут и рискуют сломаться при сильном ветре. Фото: киров.рф

Липы сохнут и рискуют сломаться при сильном ветре. Фото: киров.рф

На улице Воровского, у здания администрации Кирова, снесут липы.

В среду, 2 августа, уберут 4 дерева, выкорчуют пни, увезут порубочные остатки. На следующий день та же участь ждет еще 3 липы.

- Деревья высохли и стали аварийными, - отмечают в отделе зеленого строительства УДПИ. - Летом на липах практически нет зеленых листьев. Они стали более ломкими, что увеличивает риск их падения.

Уже в нынешнем году на месте этих лип появятся яблони и клены. Их высадят после ремонта тротуаров по нацпроекту БКД.

Новые деревья, напомним, обещают высадить взамен аварийных и на Театралке.