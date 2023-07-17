Театралку очищают от аварийных деревьев

Деревья предварительно осмотрела специальная комиссия. Фото: www.vyatsu.ru

На Театральной площади, у 2-го корпуса ВятГУ, удаляют аварийные насаждения.

- Чтобы избежать опасных ситуаций, университет постоянно выявляет сухие, старые и больные деревья на территории вуза, - комментируют решение в ВятГУ.

По сообщению сотрудников университета, зеленые насаждения осмотрели эксперты и специальная комиссия: выявили несколько аварийных деревьев, после чего было получено разрешение на демонтаж. На их месте будут высажены новые молодые деревья.

Ранее с улиц убирали остатки деревьев, поваленных ветром во время недавних ливней. На Сурикова и других участках также валили сухостои.