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НовостиОбщество11 мая 2023 6:53

В Кирове сносят аварийные деревья для благоустройства территорий

Работы ведутся на нескольких участках Первомайского района
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На работы получены разрешительные документы. Фото: киров.рф

На работы получены разрешительные документы. Фото: киров.рф

В Кирове начался снос деревьев в рамках благоустройства территорий. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы ведутся сразу на нескольких участках. Так, на набережной Грина спилили несколько деревьев для дальнейшего обустройства спортплощадки, которую смогут посещать и использовать маломобильные граждане. Специалисты также проводят уборку поросли на склоне Слободского спуска и в оврагах Засора по улице Горбачева.

- Оценка аварийности деревьев была произведена, на все работы получены соответствующие разрешительные документы, - добавили в горадминистрации.

Ранее мы также сообщали, что в Яранске началась реализация проекта «Стрелецкая слобода».