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НовостиОбщество11 мая 2023 5:31

В Яранске началась реализация проекта «Стрелецкая слобода»

На работы выделено 78 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Благоустройство пройдет до октября 2023 года. Фото: kirovreg.ru

Благоустройство пройдет до октября 2023 года. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в правительстве Кировской области, в райцентре благоустроят парк имени Шамшуренкова, набережная реки Ярань, а также пешеходные зоны, велодорожки, пункты проката, смотровые площадки и торговые павильоны. Общий объем выделенных средств - 78,2 миллиона рублей, большая часть их получена из федерального бюджета. Работы завершатся в октябре 2023 года.

Отметим, что проект «Стрелецкая слобода» в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нем также уже побеждали идеи благоустройства Белой Холуницы (проект «Блокчейн. Сады Белой Холуницы»), Вятских Полян (проект «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны»).