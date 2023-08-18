Специалисты ищут причину иссушения деревьев в центре города

Аварийные липы снесли в начале месяца. Фото: t.me/green_vyatka

Две недели назад у здания администрации Кирова снесли деревья. Семь лип высохли, поэтому их решили убирать «под корень».

Городской отдел зеленого строительства передал образцы почв под липами для исследования. По итогам анализа в Агрохимцентре сообщили, что показатели плодородия почвы нормальные.

Даже несмотря на частое применение химических реагентов зимой. Гибели погибли не из-за этого (точную причину при этом не называют).

Проблемы в почве все же есть: повышенное содержание подвижного фосфора, очень много подвижного калия.