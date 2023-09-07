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НовостиОбщество7 сентября 2023 9:29

Автобусные рейсы из Кирова в Лебяжье возобновили с 6 сентября

Осуществлять перевозку пассажиров будет КПАТ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейсы из Кирова в Лебяжье восстановлены. Об этом сообщает областное министерство транспорта.

Рейсовые автобусы вновь начали курсировать между областным центром и поселком с 6 сентября. Перевозки по маршруту №225 осуществляет КПАТ. Время в пути - три часа, стоимость билета - 550 рублей. Студентам он обойдется на 50 рублей дешевле.

Автобус курсирует по следующему расписанию:

- отправление из Кирова: понедельник и среда - в 16.00, пятница и воскресенье - в 18.00;

- отправление из Лебяжья: понедельник, среда, пятница - в 06.15, воскресенье - в 13.00.

Напомним, ранее из-за перевозок пассажиров из Кирова в Лебяжье возник скандал. ИП, обслуживающий этот маршрут, собирался уйти с 1 сентября, поскольку устал бороться за пассажиров с перевозчиками-нелегалами. Тогда Минтранс опроверг разрыв контракта. Однако позднее легальный подрядчик все же ушел с маршрута.